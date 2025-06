Villa Pamphili la svolta | il presunto killer ha utilizzato un nome falso Non si chiama Rexal Ford ma Francis Kaufmann

A Villa Pamphili, il mistero si infittisce: il presunto killer, finora conosciuto come Rexal Ford, ha un’altra identità, quella di Francis Kaufmann. La rivelazione non solo svela il suo vero nome, ma chiarisce anche la sua professione, scongiurando ogni equivoco. Questa svolta apre nuove prospettive nell’indagine, portando alla luce dettagli sorprendenti che cambiano il corso delle indagini e riaccendono i riflettori sulla vicenda.

La scoperta della sua vera identità, Francis Kaufmann, chiarisce anche l'equivoco sulla sua professione.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Rexal Ford si chiama Charles Francis Kaufmann. L'audio all'amico: «Mia moglie mi ha lasciato». Girava per Roma e flirtava con altre donne - Dopo la morte della mamma e della figlioletta neonata, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili, Rexal Ford, il presunto compagno della donna e padre della bambina, continuava a girare per Roma. Lo riporta leggo.it

