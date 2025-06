Villa Pamphili la donna morta si presentò alla polizia | Mi chiamo Stella sono la moglie di Rexal Il mistero del matrimonio a Malta

Nel cuore di Villa Pamphili si cela un mistero inquietante che coinvolge vite spezzate e segreti nascosti. La donna morta si presenta alla polizia, portando con sé un passato oscuro, mentre Rexal Ford, in fuga tra identità svelate e smentite, alimenta nuove domande. Un caso irrisolto che, tra Malta e Grecia, continua a svelare intrighi senza fine. E la verità , forse, è ancora tutta da scoprire...

Una donna senza nome, una bambina morta e un uomo in fuga con troppe identitĂ . Il caso di Villa Pamphili non è chiuso. L'arresto in Grecia di Rexal Ford è solo un punto. 🔗 Leggi su Leggo.it