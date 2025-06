Villa Pamphili la donna disse di chiamarsi Stella Dopo la scoperta dei corpi Rexal Ford corteggiò una ragazza

Villa Pamphili, un angolo di pace a Roma, cela ora un oscuro segreto che scuote la città. La donna, presentatasi come Stella Ford, ha rivelato una storia falsa durante gli inquirenti, gettando nuova luce sulla complessa vicenda dei cadaveri di madre e figlia ritrovati nel parco. Mentre le indagini sulla figura di Rexal Ford si intensificano, emerge un quadro di inganni e misteri che richiede tutte le risposte possibili per far luce sul tragico evento.

Le indagini sui cadaveri di madre e figlia ritrovati a Villa Pamphili (Roma), dopo l'arresto di Rexal Ford, proseguono. E dalla pieghe degli accertamenti sul caso emerge che la mattina del 20 maggio, quando la polizia aveva fermato una coppia in un'operazione a Campo de' Fiori, lei si presentò come Stella Ford e dichiarò di essere la moglie dell'uomo al suo fianco, visto poco prima in stato di alterazione che la strattonata. Una identità falsa: il nome, la nazionalità americana e il legame con l'uomo sono oggetto di verifiche. Il 13 giugno, le autorità greche hanno arrestato Rexal Ford sull'isola di Skiathos, in Grecia, dove si trovava in fuga.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

La polizia ha diffuso questa mattina le immagini dell'arresto di Relax Ford. Secondo gli investigatori ha ucciso una donna e la figlioletta di pochi mesi, occultandone poi i corpi dentro Villa Pamphili. Quando è stato fermato non sembrava un latitante in fuga ma Vai su Facebook

