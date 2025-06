Villa Pamphili indagini sui movimenti bancari di Rexal Ford

Le indagini sulla tragedia di Villa Pamphili avanzano a ritmo serrato, con particolare attenzione ai movimenti bancari di Rexal Ford, sospettato di essere coinvolto. Gli inquirenti cercano di fare chiarezza sulla vicenda e sui dettagli che possano portare alla verità . La comunità romana resta in attesa di sviluppi, sperando in una svolta che chiarisca i motivi di questa drammatica perdita. L’intera città si interroga sulle responsabilità e sui segreti ancora nascosti.

Proseguono senza sosta le indagini sulla tragica vicenda avvenuta lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, a Roma, dove il corpo senza vita di una donna di circa 30 anni è stato ritrovato a poca distanza da quello di una bambina di sei mesi. Gli inquirenti, sotto il coordinamento della Procura di Roma, stanno ora concentrando l’attenzione sulla possibile nazionalità della donna, che secondo alcuni testimoni, era conosciuta come Stella. Villa Pamphili, le accuse contro Ford. Un tassello fondamentale per ricostruire la vicenda riguarda la presenza in Italia di Rexal Ford, cittadino statunitense di 46 anni, fermato sull’isola greca di Skiathos ed attualmente detenuto nel carcere di Volos. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, indagini sui movimenti bancari di Rexal Ford

