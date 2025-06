Villa Pamphili incredibile svolta nel caso | chi è davvero l’uomo arrestato in Grecia

Il vero colpevole dietro la tragica scena di Villa Pamphili si nascondeva inaspettatamente oltre i confini italiani. Dopo intense indagini e un’incredibile svolta, è stato possibile svelare l’identità dell’uomo arrestato in Grecia, rivelando un legame sorprendente con il caso. La verità sta emergendo, lasciando il pubblico senza parole e aprendo nuovi orizzonti sulla complessità della vicenda. La risonanza di questa scoperta cambierà per sempre il corso delle indagini e la giustizia.

Il 7 giugno 2025, il parco di Villa Pamphili a Roma è stato teatro di una tragedia che ha scosso l'opinione pubblica: i corpi senza vita di una giovane donna e di una neonata sono stati ritrovati a breve distanza l'uno dall'altro. Inizialmente, l'uomo che li accompagnava è stato identificato come Rexal Ford, un californiano di 46 anni. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che questo nome era solo una facciata. La scoperta dell'identitĂ . Il vero nome dell'uomo è Francis Kaufmann, e la donna, che si faceva chiamare Stella, è ancora senza identitĂ ufficiale. Le autoritĂ italiane, in collaborazione con quelle statunitensi, hanno avviato una serie di verifiche per risalire all'identitĂ reale di Kaufmann e della donna deceduta.

