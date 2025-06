Villa Pamphili il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann | il nuovo colpo di scena

Un nuovo colpo di scena scuote le indagini sul tragico delitto di Villa Pamphili a Roma. Dopo settimane di incertezza, la verità emerge: l'uomo sospettato non è Rexal Ford, ma Francis Kaufmann, come confermato dalla procura di Roma grazie alla preziosa collaborazione dell’FBI. Questa scoperta rivoluziona il quadro investigativo e apre nuove piste da seguire. La verità sarà presto svelata, con tutte le sue sorprendenti sfumature.

Un nuovo colpo di scena nella ricostruzione del delitto di Villa Pamphili, a Roma. L’uomo sospettato di essere il killer della bambina ritrovata nove giorni fa a poca distanza dal corpo della madre non si chiama Rexal Ford, come si riteneva di aver accertato. La sua vera identità è Francis Kaufmann, come accertato dalla procura di Roma grazie alla collaborazione dell’Fbi. I dubbi erano sorti quando gli investigatori hanno fornito i dati del suo passaporto alle autorità statunitensi: il documento risulta essere autentico e in uso dal 2019, ma non esisteva alcuna corrispondeva ta la sua anagrafica e i registri delle nascite negli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Villa Pamphili, il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann: il nuovo colpo di scena

È una inchiesta che deve fare lo slalom tra misteri e depistaggi quella sulla morte di madre e figlia trovate a Villa Pamphili: è un giallo anche la vera identità di Rexal Ford, il cittadino Usa fermato in Grecia per omicidio dal passato oscuro Vai su X

Rexal Ford arrestato in Grecia per l'omicidio di madre e figlia trovate a Villa Pamphili. L'uomo si presentava come regista e dopo il ritrovamento dei corpi ha corteggiato un'altra donna. Vai su Facebook

