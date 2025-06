Villa Pamphili il presunto killer e i corteggiamenti | Mi diceva che aveva 3 milioni sul conto

Nel mistero avvolto da Villa Pamphili, tra presunti killer e corteggiamenti sorprendenti, si intrecciano storie di passioni e segreti. Una donna rivela: "Ford cercava una terrazza per girare il suo film. Con la scusa di farmi recitare, ci siamo rivisti al Pantheon." Un racconto che lascia intuire come tra verità e inganno si nascondano drammi ancora irrisolti, pronti a svelarsi.

Una donna lo accusa: "Ford cercava una terrazza per girare il suo film. Con la scusa di farmi recitare ci siamo rivisti al Pantheon".

