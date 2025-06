Villa Pamphili il messaggio vocale con l' audio di Rexal Ford prima di scappare | Mia moglie m' ha lasciato

Un mistero avvolge Villa Pamphili, dove il principale sospettato degli omicidi, Rexal Ford, ha lasciato un messaggio vocale prima di scomparire. Questo frammento di audio potrebbe contenere indizi cruciali sulla sua fuga e sul movente dietro i tragici eventi. La sua fuga apre una serie di interrogativi: cosa ha detto esattamente? E quali segreti si nascondono dietro quel messaggio? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Il principale accusato per gli omicidi di Villa Pamphili, Rexal Ford, ha mandato un messaggio vocale a un amico prima di fuggire.

