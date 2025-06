Villa Pamphili il killer corteggiava altre ragazze dopo la scoperta dei corpi Un amico | Non era uno sbandato

Villa Pamphili è teatro di un orrore che scuote Roma: Rexal Ford, arrestato in Grecia, aveva nascosto il dolore dietro un volto tranquillo, mentre il suo passato segreto svelava un inquietante grande mistero. Mentre la città si interroga sulla verità, il suo silenzio nascondeva oscure intenzioni e un passato che non poteva essere ignorato. La domanda resta: cosa cercava davvero Rexal mentre girava impunemente per le vie di Roma?

È il 13 giugno quando Rexal Ford, 46 anni, viene arrestato in Grecia con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Meno di una settimana prima, i corpi della compagna e della figlia di otto mesi erano stati trovati nel parco romano di Villa Doria Pamphilj, abbandonati a pochi metri l’uno dall’altro. Ma mentre la città si interrogava sull’orrore, l’uomo girava per il centro di Roma, tranquillo, come se nulla fosse accaduto. Cercava terrazze panoramiche per girare un film. E magari, con la stessa leggerezza, provava a conquistare ragazze, spacciandosi per un uomo di cinema. Leggi anche: Villa Pamphili, la testimone: “Erano in una tenda, ho visto tutto” Ford, cittadino californiano, aveva già mostrato una straordinaria freddezza una settimana prima, quando era stato fermato da una poliziotta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, il killer corteggiava altre ragazze dopo la scoperta dei corpi. Un amico: “Non era uno sbandato”

