Villa Pamphili il giallo si infittisce | scovato vero nome di Rexal Ford tutti i dubbi ancora da sciogliere

Nel cuore di Villa Pamphili, il mistero si infittisce: Rexal Ford, alias Francis Kaufman, ha nascosto il suo vero nome e le sue intenzioni. La collaborazione tra forze italiane e l'FBI ha portato alla luce un passaporto del 2019, ma ancora molti dubbi rimangono irrisolti. Quali segreti cela questa identità fittizia? L’indagine prosegue, e il mistero si snoda tra verità nascoste e nuove scoperte.

L'uomo è stato trovato in possesso di un passaporto vero, emesso dagli Stati Uniti, nel 2019, ma che si è scoperto far riferimento ad un nome falso. Rexal Ford non sarebbe quindi il vero nome del sospetto, che invece sarebbe segnato all'anagrafe americana come Francis Kaufman. Una scoperta che le forze di polizia italiane hanno ottenuto dalla collaborazione dell'Fbi, ma per ora non vi sono certezze sui motivi di questo alias.