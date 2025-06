Villa Pamphili | i misteri che non tornano dopo l' arresto di Ford

Villa Pamphili si trasforma in teatro di un intricato mistero dopo l’arresto di Ford, con eventi che sembrano usciti da un romanzo: il corteggiamento di un’estranea a sole 24 ore dalla scoperta dei corpi, il giallo delle nozze a Malta e l’identità nascosta di Stella Ford. Un puzzle che ancora aspetta di essere risolto, tra verità svelate e segreti sepolti nel passato.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

