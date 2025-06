Villa Pamphili Ford aveva incontrato altre ragazze il giorno prima della fuga in Grecia

Nel cuore di Villa Pamphili, un dettaglio sorprendente emerge: Ford aveva incontrato altre ragazze il giorno prima della fuga in Grecia, sollevando nuovi interrogativi sulla sua vicenda. I tempi per l’estradizione dall’Atene potrebbero arrivare fino a due mesi, soprattutto se l’uomo deciderà di opporsi. Restiamo sintonizzati: cosa ci riserverà questa intricata vicenda?

Ci potrebbero volere fino a due mesi per l'estradizione di Ford dal carcere greco in Italia. I tempi, infatti, potrebbero prolungarsi in caso l'uomo dovesse rifiutare l'estradizione.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

