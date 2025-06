Villa Pamphili e i misteri di Rexal Ford | aveva casa a Malta carte di credito e non era un clochard

Villa Pamphili nasconde segreti che vanno oltre l’ordinario, svelando un intreccio di misteri e verità nascosta. Rexal Ford, il falso regista americano arrestato in Grecia, non era chiacchiere da bar: aveva una casa a Malta, contatti misteriosi e legami sconosciuti. La sua storia si tinge di ambiguità, tra matrimoni presunti, appunti di un film e carte di credito inattese. Ma cosa si cela davvero dietro questa facciata? Il caso è ancora tutto da decifrare.

Rexal Ford, il falso regista americano arrestato in Grecia con l’accusa di avere ucciso la moglie e la neonata di pochi mesi(presumibilmente sua figlia), aveva una casa a Malta. Secondo un testimone Rexal e la donna trovata morta si sono davvero sposati a Malta, anche se non ci sono tracce del matrimonio. Mentre nel suo cellulare ci sono tracce di contatti legati a un film che voleva realizzare in Italia e il numero di un’agenzia immobiliare. Rexal Ford e le promesse dopo gli omicidi. Il 46enne californiano, si aggirava per il centro di Roma il giorno dopo il terribile accaduto, come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it