villa dei volusii uno spettacolo nel sito archeologico sulla a1

Nel cuore dell'antica Villa dei Volusii, un luogo di straordinaria bellezza e storia, si è svolto uno spettacolo unico nel suo genere. Nell’ambito di "Wonders. Scopri l’Italia delle Meraviglie" di Autostrade per l’Italia, "La notte delle Metamorfosi" ha regalato ai visitatori un viaggio tra cultura e tradizione, riscoprendo le meraviglie del nostro Paese. Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per valorizzare i territori e promuovere il patrimonio italiano, mostrando come arte e storia possano unirsi per emozionare e ispirare.

Roma, 16 giu. (askanews) - Riassaporare le bellezze del nostro Paese attraverso momenti di cultura e valorizzare anche i territori. Nell'ambito del progetto "Wonders. Scopri l'Italia delle Meraviglie" di Autostrade per l'Italia, a Villa dei Volusii a Fiano Romano è andato in scena lo spettacolo "La notte delle Metamorfosi", scritto e diretto per l'occasione dal poeta e drammaturgo Davide Rondoni. "Questo - ha detto ad askanews - è un luogo magnifico, molto suggestivo, ho chiamato l'evento 'La notte delle metamorfosi' perché qui c'è una villa antica, c'è un'autostrada contemporanea, è un posto dove il tempo fa vedere il suo cambiamento.

Dal 13 al 15 giugno, lasciatevi incantare dalla magia della notte e dalla storia millenaria della Villa dei Volusii Saturnini, un gioiello archeologico che apre le sue porte in un contesto unico.

Dal 13 al 15 Giugno, torna l'evento "Aperti per Voi Sotto le Stelle" organizzato dal Touring Club Italiano e Aperti per Voi - Touring Club Italiano e, per il terzo anno consecutivo, Villa dei Volusii sarà protagonista con la straordinaria apertura

