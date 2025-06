Viktor Gyokeres Profilo del giocatore in mezzo a collegamenti con l’Arsenal e il Man United

Viktor Gyokeres, giovane attaccante svedese in ascesa, sta catturando l'attenzione dei grandi club europei. Con le sue incredibili capacità di segnare e un profilo in rapido sviluppo, il suo nome viene spesso associato all'Arsenal e al Manchester United. La sua recente esultanza con Sporting CP ha confermato il suo valore e la sua crescita costante. Ma cosa rende Gyokeres così desiderato? Scopriamolo insieme.

Breaking: Viktor Gykeres di Sporting CP celebra segnando il primo gol della sua squadra. (Foto di Guarter FatiaGetty Images) L’attaccante internazionale svedese Viktor Gyokokes è attualmente una delle merci più in voga nel mercato dei trasferimenti ed è stato collegato a diversi club migliori in tutta Europa. Il 27enne si è affermato come giocatore di livello mondiale nelle ultime due stagioni, e qui a Catturato guardiamo il suo profilo del giocatore, che mostra perché è uno dei firme più richiesti quest’estate. VIKTOR GYOKERES: background e carriera iniziale. Gyokokes ha iniziato la sua carriera con il vestito svedese Brommapojkarna nel 2015, e ha continuato a unirsi al club inglese Brighton e Hove Albion nel 2018. 🔗 Leggi su Justcalcio.com