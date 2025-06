Vigilanza pubblica a Bari la protesta dei lavoratori | Dignità professionale non può arretrare

La vigilanza pubblica a Bari si anima con la protesta dei lavoratori, determinati a difendere la dignità professionale e i propri diritti. L'agitazione regionale, proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, mira all’estensione del contratto integrativo a tutta la Puglia, garantendo maggiore sicurezza e tutela. In un contesto in cui il rispetto per chi lavora non può arretrare, il movimento chiede attenzione e risposte concrete dalle istituzioni.

L'agitazione regionale, proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, punta alla richiesta di estensione, a tutta la Puglia, del contratto integrativo attivo nelle aziende in provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani. Sono queste, insieme ad una maggiore sicurezza dei lavoratori, le.

