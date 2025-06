Vietato disturbare i turisti | a Capri arriva l’ordinanza anti-petulanza Si rischia la sospensione dell’attività per tre giorni

A Capri, la tutela dei turisti diventa prioritaria con l’inaspettata lotta alla petulanza. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza che vieta ogni forma di promozione insistente da parte di negozi, bar e ristoranti, garantendo un’esperienza più rilassante e rispettosa. Le sanzioni sono severe, ma l’obiettivo è creare un ambiente più sereno per tutti. L’iniziativa ha ricevuto il supporto di cittadini e visitatori, sottolineando l’importanza di rispettare la bellezza dell’isola e i suoi ospiti.

I turisti, a Capri, non vanno disturbati. E per tutelarli il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza contro la «petulanza». In concreto, l’ordinanza vieta ogni forma di promozione insistente: negozi, bar e ristoranti non potranno più avvicinare i visitatori per mostrare menù, dépliant, mappe o volantini pubblicitari. Le sanzioni sono severe e possono arrivare fino alla sospensione dell’attività per tre giorni. L’iniziativa ha ricevuto il plauso dell’Unione Nazionale Consumatori, che in una nota pubblicata su Facebook definisce il provvedimento «atteso, coraggioso e necessario». Stop all’intermediazione abusiva e pubblicità ambulante. 🔗 Leggi su Open.online