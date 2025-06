Vieni c' è un binario nel bosco | torna la passeggiata wild nel bosco della Ficuzza

Vieni a scoprire il fascino senza tempo di Ficuzza, dove il passato e la natura si intrecciano in un'avventura unica. Il binario 232 nel cuore del bosco ci guida attraverso una passeggiata wild tra sentieri antichi, storie di re e treni d’altri tempi. Immergiti in questa magica esperienza e lasciati sorprendere dai segreti custoditi dal verde secolare, pronti a svelarsi…

C'era una volta un re, non troppo visionario, che amava la caccia e fece costruire una palazzina in mezzo alla foresta. Ed un tempo c'era un treno che giungeva fin lassù. Il bosco e il palazzo hanno attraversato i secoli, i binari si perdono lungo viali e sentieri alberati e ci condurranno a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Vieni, c'è un binario nel bosco": torna la passeggiata wild nel bosco della Ficuzza

In questa notizia si parla di: bosco - vieni - binario - torna

Futurinclusion per l’Onu! 24 maggio 2025 Un momento insieme per coltivare inclusione e gustare un buon pranzo allo chalet al Parco degli Aironi. Vieni anche tu a sostenerci! #Futurinclusion #granello #cooperativasociale Vai su Facebook

Vieni, c'è un binario nel bosco: torna la passeggiata wild nel bosco della Ficuzza; Vieni, c'è un binario nel bosco...: passeggiata wild nel bosco della Ficuzza.

"Vieni, c'è un binario nel bosco": torna la passeggiata wild nel bosco della Ficuzza - C'era una volta un re, non troppo visionario, che amava la caccia e fece costruire una palazzina in mezzo alla foresta. Come scrive palermotoday.it