Videosorveglianza a Chiusi della Verna | Un' Emergenza Ignorata tra Accuse gravi ed una Gestione A Vista Dell' Amministrazione

La sicurezza dei cittadini di Chiusi della Verna è sotto i riflettori in un contesto segnato da accuse pesanti e una gestione discutibile. Tra furti crescenti e segnalazioni trascurate, emerge un quadro inquietante di emergenza ignorata. È ora di chiedersi: come si può garantire la tutela dei cittadini quando le istituzioni sembrano agire “a vista”? La situazione richiede interventi concreti e un impegno decisivo per il bene della comunità.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Chiusi della Verna – La sicurezza dei cittadini di Chiusi della Verna è ancora una volta al centro di un acceso dibattito, che mette in luce le inadeguatezze dell'amministrazione comunale. Nonostante l'aumento significativo di furti nel 2024 e le ripetute segnalazioni anche per il 2025 e nonostante le ripetute richieste della minoranza consiliare "Lista Civica Chiusi della Verna – Loddi Sindaco", la questione della videosorveglianza sul territorio sembra tutt'altro che risolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Videosorveglianza a Chiusi della Verna: Un'Emergenza Ignorata tra Accuse gravi ed una Gestione "A Vista" Dell'Amministrazione

