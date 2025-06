VIDEO Medio Oriente con il cooperante umbro sotto i missili dell' Iran

In un narratives ricco di tensione e adrenalina, il video cattura l'ennesima notte di angoscia a Gerusalemme, dove i missili iraniani tengono con il fiato sospeso la città. Tra le immagini mozzafiato, spicca la testimonianza di Moreno Caporalini, cooperante umbro coinvolto in prima linea, che ci svela il suo vissuto tra sirene d’allarme e minacce imminenti. Un racconto che ci avvicina al cuore di un conflitto cruciale, lasciandoci riflettere sull’umanità sotto assedio.

Ancora una notte di angoscia e allarmi antimissile a Gerusalemme. Dove si trova il cooperante umbro Moreno Caporalini. Il suo racconto in video sotto i missili dell'Iran in un crescendo di tensione in Medio Oriente. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it