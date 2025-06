VIDEO Luis Henrique si presenta così! Canta e balla alla cena dell’Inter

Luis Henrique si presenta con entusiasmo, mostrando il suo talento cantando e ballando durante la cena dell’Inter, un momento di grande festa e amicizia. Questo rito di iniziazione negli Stati Uniti, condiviso con il nuovo compagno brasiliano Carlos Augusto, segna l’inizio di un’avventura emozionante per il giovane acquisto nerazzurro, pronto a lasciare il suo segno nel cuore dei tifosi e nella storia del club.

Rito di iniziazione negli States per il neo acquisto dell'Inter immortalato dal nuovo compagno, brasiliano come lui, Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Luis Henrique si presenta così! Canta e balla alla cena dell’Inter

