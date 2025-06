VIDEO | La serenità di Francoia | Dalle difficoltà un fattore di crescita Siamo pronti

La serenità di Francoia emerge come simbolo di rinascita e crescita, anche di fronte alle sfide. Mario Francoia, capitano di Colcitrone, ha condiviso con entusiasmo i risultati della prima sessione di prove in piazza Grande: un segnale forte di ripresa e determinazione. Dopo un anno difficile segnato da squalifiche e ostacoli, il quartiere si prepara a dimostrare che dalle difficoltà può nascere una forza ancora più grande.

