VIDEO Imprenditori denunciati il blitz dei carabinieri e il sequestro

Un'operazione dei carabinieri forestali di Gubbio ha portato alla denuncia di due imprenditori e al sequestro di oltre 5000 metri quadrati di terreno, dove erano stati realizzati depositi di materiali senza le autorizzazioni adeguate. Un intervento che sottolinea l’importanza del rispetto delle norme e della tutela ambientale. È fondamentale approfondire i dettagli di questa vicenda e capire come si possa prevenire simili irregolarità in futuro.

Blitz dei carabinieri, imprenditori denunciati e area di oltre 5000 metri quadrati sequestrata. Secondo quanto appurato dai carabinieri forestali di Gubbio i due "hanno realizzato un deposito di materiali per la propria attività , su un terreno agricolo, in assenza dei necessari titoli edilizi". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - VIDEO Imprenditori denunciati, il blitz dei carabinieri e il sequestro

In questa notizia si parla di: carabinieri - imprenditori - denunciati - blitz

Blitz dei carabinieri, imprenditori nei guai: scatta il sequestro - Un blitz dei carabinieri ha smascherato imprenditori nel mirino della legge: denunciati e con oltre 5000 metri quadrati di area sequestrata, sono stati scoperti a realizzare un deposito abusivo su terreno agricolo senza i dovuti permessi.

VALSUSA, BLITZ DEI CARABINIERI PER DUE CANTIERI IRREGOLARI: DENUNCIATI E MULTATI 2 IMPRENDITORI EDILI https://www.valsusaoggi.it/valsusa-blitz-dei-carabinieri-per-due-cantieri-irregolari-denunciati-e-multati-2-imprenditori-edili/ #sestriere # Vai su Facebook

Blitz dei carabinieri, imprenditori nei guai: scatta il sequestro; Blitz dei carabinieri, imprenditori nei guai: scatta il sequestro; Blitz nei cantieri edili della Valsusa: due imprenditori denunciati e 17mila euro di sanzioni per gravi violazioni sulla sicurezza.

Lavoro, blitz dei carabinieri nelle aziende del veneziano: 15 imprenditori denunciati, due imprese sospese e sanzioni per 90mila euro - Operazione a tappeto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nella provincia di Venezia: denunciati 15 imprenditori per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo msn.com

Blitz dei carabinieri nei cantieri della ricostruzione a Cessapalombo: due imprenditori edili denunciati, maxi multa di 20mila euro - Due imprenditori sono stati denunciati a Cessapalombo nell'ambito dei conreolli effettuati dai carabinieri di Tolentino, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata ... Si legge su corriereadriatico.it