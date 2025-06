VIDEO | I piccoli centri commerciali del Salva Casa pietra tombale di quello di prossimità | Tra 10 anni zero aperture

In un panorama in rapido cambiamento, i piccoli centri commerciali stanno scomparendo, lasciando il settore senza speranza di rinascita. Nel 2024 in Abruzzo, 3,2 negozi si sono chiusi ogni giorno, e se questa tendenza persiste, nel 2035 non ci saranno più aperture. La legge Salva Casa, con la possibilità di riqualificare ex siti industriali, potrebbe rappresentare l’unica vera occasione di salvezza, segnando una svolta decisiva per il rilancio commerciale locale.

Nel 2024 in Abruzzo hanno chiuso 3,2 negozi al giorno e se si andrĂ avanti così nel 2035 di aperture non ce ne saranno piĂą e l’apertura alla realizzazione di centri commerciali, seppur di modeste dimensioni, negli ex siti industriali decisa con la legge Salva Casa potrebbe rappresentare la pietra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | I "piccoli" centri commerciali del Salva Casa pietra tombale di quello di prossimitĂ : "Tra 10 anni zero aperture"

In questa notizia si parla di: centri - commerciali - salva - casa

Evento Pokémon nei centri commerciali: carte, Nintendo Switch e caccia interattiva - Scopri il fantastico evento Pokémon nei centri commerciali! Unisciti a noi per avventure interattive, sfide con carte Nintendo Switch e una coinvolgente caccia al tesoro.

IL PARERE I consiglieri del Pd sulla legge regionale "Salva casa Abruzzo": "La nostra mobilitazione ha bloccato gli insediamenti della grande distribuzione" Il link ? Vai su Facebook

VIDEO | I piccoli centri commerciali del Salva Casa pietra tombale di quello di prossimità : Tra 10 anni zero aperture; Ok alla legge “Salva casa”, sottotetti abitabili. Stop a nuovi centri commerciali fino al 2030; Il Consiglio regionale approva il “Salva Casa Abruzzo”. Meno burocrazia per cittadini e imprese: ecco cosa cambia.

CONSIGLIO REGIONALE OGGI IN AULA “SALVA CASA” E CENTRI COMMERCIALI IN AREE INDUSTRIALI - All’esame dell’Assemblea la proposta di revisione normativa cosiddetta “Salva Casa Abruzzo”, che contiene diverse dis ... Da abruzzoweb.it

Scopri come il “Salva Casa Abruzzo” rivoluziona immediatamente permessi e rigenerazione urbana! - Il Consiglio regionale approva una legge che semplifica procedure edilizie, favorisce recupero sottotetti e aree dismesse e proroga il divieto ... Scrive abruzzo24ore.tv