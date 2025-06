VIDEO Bonucci scivolata su una calciatrice nel match di beneficenza

Nel cuore di un match di beneficenza, anche le star più grandi mostrano il loro spirito sportivo e umanità. Leonardo Bonucci, noto per la sua determinazione, non si è tirato indietro, scivolando con sicurezza per fermare l’avversaria. Un gesto che dimostra come il fair play e la passione vadano oltre il risultato. Ecco il video che cattura un momento di autentica sportività, un esempio che ispira a tutti gli appassionati di calcio.

VIDEO Bonucci, scivolata su una calciatrice nel match di beneficenza. Anche se è un match di beneficenza, Leonardo Bonucci non tira mai indietro la gamba. Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, l'ex Juventus ha fermato regolarmente con una scivolata l'ex calciatrice del Manchester City Steph Houghton. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Bonucci, scivolata su una calciatrice nel match di beneficenza

In questa notizia si parla di: bonucci - scivolata - calciatrice - match

Bonucci, scivolata su una calciatrice nel match di beneficenza - Nel caldissimo contesto di un match di beneficenza tra Inghilterra e Soccer Aid, Leonardo Bonucci dimostra ancora una volta il suo spirito sportivo e la sua dedizione in campo.

Bonucci non fa sconti! Entrata dura su una calciatrice; Bonucci, il tackle duro sulla calciatrice Houghton nel match di beneficenza; Bonucci, il tackle duro sulla calciatrice Houghton nel match di beneficenza.

Bonucci, il tackle duro sulla calciatrice Houghton nel match di beneficenza - Nella partita a Old Trafford tra Inghilterra e Soccer Aid l’intervento durissimo ma regolare dell’ex juventino sull’ex attaccante del Manchester City femminile ... Secondo msn.com

Bonucci senza pietà: intervento duro in tackle sulla calciatrice Houghton nella gara di beneficenza - Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, l'ex difensore di Juve e Milan è entrato in scivolata sull'ex Manchester City ... Da corrieredellosport.it