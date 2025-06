Viaggio nella buona sanità Chirurgia senza cicatrici | Già un grande successo

A due anni dall’avvio del nostro programma innovativo, il Centro Sant’Anna si conferma leader in chirurgia senza cicatrici, offrendo risultati estetici e funzionali di eccellenza. La mastectomia endoscopica video-assistita sta rivoluzionando la cura del tumore al seno, garantendo trattamenti meno invasivi e più confortevoli. Questa rivoluzione chirurgica rappresenta un passo avanti importante nella prevenzione e nel benessere delle pazienti. Un percorso che continua a scrivere nuove pagine di speranza e innovazione.

Da 2 anni il programma innovativo offre ottimi risultati estetici e funzionali, ponendo il Centro del Sant'Anna come riferimento nazionale. La mastectomia endoscopica video-assistita, è un approccio chirurgico all'avanguardia che consente la rimozione del tumore al seno senza lasciare cicatrici visibili. Approccio che sta rivoluzionando la terapia e la prevenzione del tumore al seno. A distanza di due anni dall'avvio del programma innovativo di "chirurgia della mammella senza cicatrici", 66 pazienti sono già state trattate con successo a Ferrara attraverso questa metodica avanzata. Questa innovativa procedura – realizzata all'interno dell'unità operativa complessa di chirurgia senologica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – è impiegata sia a scopo terapeutico per pazienti già affette da tumore della mammella, sia a scopo preventivo per quelle in cui è stata riscontrata una mutazione genetica Brca1 e Brca2, che espone ad un rischio significativo (pari al 70%) di sviluppare la malattia nel corso della vita.