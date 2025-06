viaggio al centro di conversano nuova capitale della pallamano italiana

Un piccolo comune dell'hinterland barese, Conversano si sta affermando come la nuova capitale della pallamano italiana. Con una tradizione vincente e un entusiasmo contagioso, questa cittadina sta scrivendo pagine importanti nello sport nazionale. Se tu vieni a Conversano, tutti nella loro vita hanno giocato a pallamano, testimonianza della passione e dell’orgoglio locale. Scopri come questo angolo di Puglia stia rivoluzionando il panorama sportivo italiano.

“Se tu vieni a Conversano, tutti nella loro vita hanno giocato a pallamano”. È questa la frase che rimane più impressa a sentir parlare Max Fanelli, responsabile stampa della Pallamano Conversano, laureatasi per l'ottava volta campione d'Italia di handball negli ultimi 22 anni (è la seconda società più vincente nella pallamano italiana), sconfiggendo i Black Devils di Merano in finale play-off. In un piccolo comune dell'hinterland barese con meno di 30mila abitanti scoppia la passione per questo sport. “ Da quando siamo nati negli anni settanta è esplosa la pallamano-mania a Conversano. Qui chiunque ha provato la pallamano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it