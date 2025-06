Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. La nostra redazione di Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sul traffico, con rallentamenti e code in varie zone della città. Restate con noi per scoprire come evitare i disagi e mantenere la calma durante il viaggio. E ora, eccoci alle informazioni dettagliate per garantirvi un percorso più sereno.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo a via Nomentana per incidente traffico rallentato con coda altezza Grande Raccordo Anulare nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni mentre in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico c'è il raccordo in via di Torrenova direzione Ponte di Nona percorrendo via Tuscolana si rallenta a Vermicino altezza via dell'Acqua Acetosa Direzione Frascati per il trasporto pubblico sono iniziati i lavori per il raddoppio ferroviario tra lunghezza e Bagni di Tivoli sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma Prenestina e Guidonia Montecelio fino al 27 giugno la tratta interrotta da Roma a Sulmona poi dal 28 giugno al 25 luglio cataratta interrotta sarà da Roma a Guidonia i treni circoleranno tra Guidonia e Tivoli Avezzano previsto un servizio bus sostitutivo di veloce da Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

