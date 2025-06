Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 19 | 40

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio alle ore 19:40 del 16 giugno 2025. Astral Infomobilità vi guida tra code e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, con traffico intenso tra Bufalotte e Tiburtina e in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e lo svincolo di Romanina. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per percorrere in sicurezza le vostre strade.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un in mente il traffico tra bufalotte Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'incasso traffico tra Roma Fiumicino e lo stiamo rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite Pontina e Romanina via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina ti rallenta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia percorrendo via Appia a rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni da chioccia e lastra alle in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 19:40

