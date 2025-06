Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità di Roma e regione Lazio. Oggi alle ore 18:40 del 16 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala code e traffico intenso sul Grande Raccordo Anulare, con rallentamenti tra Roma Fiumicino, Cassia, Salaria e varie uscite urbane. Restate sintonizzati per ulteriori notizie su come muoversi in tempo reale nella capitale e dintorni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda per traffico intenso tra Roma Fiumicino e l'abbia in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si fa in coda tra Cassia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la a91 Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra Parco de' Medici e la Magliana nei due sensi di marcia in via Aurelia code tra Torre in pietra-palidoro direzione Civitavecchia mentre in via Cristoforo Colombo si rallenta tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione ostia