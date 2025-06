Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per aggiornamenti sul traffico in tempo reale nella regione Lazio. Oggi, 16 giugno 2025, alle ore 18:10, vi offriamo un quadro dettagliato sulla viabilità del Grande Raccordo Anulare di Roma, con indicazioni su rallentamenti e code tra Ostiense, Salaria e l’uscita Nomentana. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio i vostri spostamenti e viaggiare più sereni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Ostiense Roma linea intrecciata esterna in carreggiata interna si rallenta tra Katia ABS Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana incasina sul tratto Urbano rallentamenti e code tra la tangenziale est e e del raccordo in uscita dalla capitale sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti altezza viadotto della Magliana direzione Colombo ci spostiamo in via Tiburtina dove si rallenta tra Setteville Tivoli terme nei due sensi di marcia mentre in via Casilina rallentamenti altezza finocchio nelle due direzioni da Cagli veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 18:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su X

