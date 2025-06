Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti alla nostra consueta analisi sul traffico della Regione Lazio. Oggi, 16 giugno 2025 alle ore 16:25, Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con traffico intenso tra Ostiense e Romanina in carreggiata esterna e tra Cascia e Salaria in quella interna. La situazione richiede attenzione: ecco tutti i dettagli per pianificare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tra traffico intenso tra Ostiense Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si noleggia tra Cascia e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana in Casilina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione Grande Raccordo Anulare in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia mentre in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Salaria traffico limitato a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia dettaglio veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 16:25

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.