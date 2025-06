Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio, un servizio essenziale per rimanere sempre informati sui principali disagi e rallentamenti in tempo reale. Oggi, 16 giugno 2025 alle ore 15:25, Astral Infomobilità segnala code e congestioni sul Grande Raccordo Anulare, tra TPER 30 Marina e le uscite Nomentana e Tiburtina, e altri rallentamenti nelle zone di Pavona e via Prenestina. Rimani con noi per restare sempre aggiornato sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tra TPER 30 Marina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Nomentana e Tiburtina in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Prenestina codetta il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona per il trasporto ferroviario al via oggi il Napoli per il raddoppio ferroviario tra lunghezza e Bagni di Tivoli interventi comportano la sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma Prenestina e Guidonia Montecelio fino al 27 giugno la tratta interrotta da Roma a Sulmona poi dal 28 giugno al 25 luglio la tratta interrotta sala da Roma a Guidonia e i treni circolano tra Guidonia e Tivoli previsto un servizio bus sulle tratte Roma Tiburtina Guidonia Roma Lunghezza Roma Tiburtina Tivoli a Roma Tiburtina a Valle dell'aniene Mandela e Roma Tiburtina a data di braccia da Astral infomobilità è tutto oro un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

