Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 13 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della Regione Lazio. Oggi, a seguito di un incidente ormai rimosso sull’A1 Firenze-Roma e con i lavori di raddoppio ferroviario in corso, la situazione si presenta complessa, con code persistenti sulle principali arterie, tra cui il Grande Raccordo Anulare. Restate con noi per aggiornamenti tempestivi e consigli utili per i vostri spostamenti.

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità normalizza in tutta la regione Lazio compreso il grande raccordo anulare le maggiori direttrici permangono code sull'autostrada A1 Firenze Roma a causa di un precedente incidente oramai rimossa l'altezza di Orte in direzione della capitale per il trasporto ferroviario infine al via oggi lavori per il raddoppio ferroviario tra lunghezza e Bagni di Tivoli gli interventi comportano la sospensione della circolazione ferroviaria tra Roma Prenestina Guidonia Montecelio fino al 27 giugno la tratta interrotta da Roma a Sulmona poi dal 28 al 25 luglio la tratta sarà interrotta da Roma a Guidonia i treni circolano tra Guidonia e Tivoli Avezzano previsto il servizio bus sulle tratte Roma Tiburtina Guidonia Roma Lunghezza Roma Tiburtina a Tivoli Roma Tiburtina Valle dell'aniene Mandela e Roma Tiburtina Avezzano Grazie per l'ascolto da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

