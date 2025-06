Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 10 | 25

Se ti trovi a Roma e dintorni, sappi che il traffico sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare rimane intenso, con code e rallentamenti sulla diramazione Roma Sud e sulla Via Flaminia in direzione centro. La situazione, segnalata da Astral Infomobilità , potrebbe influire sui tuoi spostamenti, soprattutto durante la stagione estiva. Resta aggiornato e pianifica i tuoi percorsi per goderti al massimo gli eventi e le bellezze della Capitale.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora Disagi con coda per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare traffico e puntina con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud in entrata poi si rallenta sulla via Flaminia da raccordo in direzione del centro degli eventi nella capitale tanti concerti in calendario fino al 3 agosto per la stagione estiva allo stadio Olimpico sul fronte della viabilità divieti di sosta e fermata interesso non l'area del Foro Italico dura il deflusso degli spettatori dello stadio sono previste temporanei e chiusure modifica la viabilità sul lungotevere Diaz via del Foro Italico in viale Boselli bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e dalla redazione di Astral infomobilità A più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

