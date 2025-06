Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 09 | 40

Bentrovati con l'informazione del traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio. Alle 09:40 del 16 giugno 2025, il Grande Raccordo Anulare mostra code sui tratti esterni tra Cassia Aurelio, Laurentina e Tuscolana, mentre all’interno si registrano rallentamenti tra Laurentina e Pontina presso la galleria Appia. Se desiderate evitare sorprese, restate sintonizzati: vi aggiorneremo costantemente sulle condizioni del traffico per garantirvi un viaggio più sereno e sicuro.

