Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra consueta panoramica sulla viabilità di Roma e del Lazio. Questa mattina, alle 07:25 del 16 giugno 2025, si registra un traffico intenso su diverse arterie principali, tra cui il Grande Raccordo Anulare e la Nomentana, con code e rallentamenti che interessano anche le tratte urbane come Roma-Teramo. Vediamo insieme le ultime novità e i consigli per affrontare al meglio la giornata.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficata la carreggiata interna del grande raccordo anulare con coda altezza galleria Appia poi in esterna si rallenta altezza Nomentana È tra la Trionfale Aurelia coda tratti che interessano il tratto Urbano della Roma Teramo in entrata e se l'entrata traffico rallentato per traffico intenso sulla via Salaria Flaminia rispettivamente dal raccordo situazione analoga sulla via Pontina a sud della Capitale con code a tratti a partire da Pomezia indirizzo della capitale infine verso la capitale sulla via Tiburtina un precedente incidente provoca disagi all'altezza di Settecamini in direzione del centro bene tutto da Marco cell Uffi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione