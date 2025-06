Via San Bernardino erbacee perenni per contrastare l’isola di calore

In un gesto di sostenibilità e bellezza urbana, via San Bernardino a Bergamo si trasforma con 9 grandi vasi di erbacee perenni, posizionati strategicamente vicino all’Esselunga e all’incrocio con via Berizzi. Questa iniziativa vuole non solo arricchire il paesaggio urbano, ma anche contrastare l’effetto “isola di calore”, migliorando la qualità della vita per cittadini e visitatori. Un passo concreto verso una città più verde e sostenibile, dimostrando che ogni piccolo gesto conta.

LA DECISIONE. Sono stati posizionati in via San Bernardino di Bergamo, nell’area adiacente all’Esselunga e all’incrocio con via Berizzi, 9 grandi vasi contenenti erbacee perenni. L’obiettivo è da una parte aumentare il verde in una zona fortemente frequentata da pedoni e dall’altro contribuire concretamente alla riduzione dell’effetto “isola di calore”. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Via San Bernardino, erbacee perenni per contrastare l’isola di calore

