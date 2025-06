Via Saffi Silvia salva per miracolo | Stavo parcheggiando poi il boato

Probabilmente l'impalcatura avrebbe potuto causare gravi conseguenze, ma Silvia Saffa, passando in quel momento, ha evitato il peggio per un soffio. La scena è stata un mix di vento impetuoso e un boato improvviso, che ha fatto tremare Borgo Retto e via Saffi. Per fortuna, nessun ferito, ma questa vicenda ci ricorda quanto sia importante la sicurezza negli cantieri. Restiamo vigili e attenti a ogni segnale di rischio.

Il vento forte, le raffiche e le reti gonfie: poi il boato. Un'impalcatura si è staccata da un edificio in costruzione, tra Borgo Retto e via Saffi e si è adagiata sulle auto parcheggiate lì sotto. Non ci sono feriti, al momento, ma sarebbe potuta finire in tragedia. "Probabilmente ’impalcatura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Saffi, Silvia salva per miracolo: "Stavo parcheggiando, poi il boato"

