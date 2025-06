Via Einaudi e via Vanoni ridotte a un colabrodo Il Movimento 5 Stelle | Qualcuno si assuma le proprie responsabilità

Via Einaudi e Via Vanoni, cuore pulsante del porto di Ancona, sono ormai ridotte a un colabrodo, mettendo a rischio sicurezza e dignità di chi lavora quotidianamente sul fronte. Il Movimento 5 Stelle si appella alle istituzioni affinché si assumano le proprie responsabilità e intervengano con tempestività, perché un porto efficiente e sicuro è il fondamento dello sviluppo della nostra città. È ora di agire, nessuno può restare a guardare.

ANCONA – Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona tiene a denunciare «con forza» una situazione ritenuta «ormai insostenibile per tutti i lavoratori e operatori del porto di Ancona, in particolare nella zona di via Einaudi, via Vanoni». In questo particolare tratto della zona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Via Einaudi e via Vanoni ridotte a un colabrodo, Il Movimento 5 Stelle: «Qualcuno si assuma le proprie responsabilità»

Il M5S denuncia: «Via Einaudi al porto è una trappola per camion e lavoratori».

