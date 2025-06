Via della Bufalotta chiusa causa allagamento

All'alba, un guasto alle condutture idriche ha provocato un allagamento in via della Bufalotta nel Tufello, causando la chiusura temporanea di un tratto tra il civico 11 e piazza di Monte Gennaro. Sebbene il problema sia stato riparato, la strada resta ancora interdetta al traffico per motivi di sicurezza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e le indicazioni sulla viabilità .

Guasto riparato ma strada ancora chiusa. Siamo nella zona del Tufello, dove all'alba un guasto alle condutture idriche ha determinato un allagamento sulla strada. Da qui la chiusura di un tratto di via della Bufalotta tra il civico 11 e piazza di Monte Gennaro. Via della Bufalotta chiusa La. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Via della Bufalotta chiusa causa allagamento

In questa notizia si parla di: bufalotta - chiusa - allagamento - causa

Via della Bufalotta chiusa causa allagamento; Dopo l’allagamento, viale Jonio riaperto dalle 14 di oggi; Nuovo nubifragio a Roma: sottopassi allagati a Settebagni.

Via della Bufalotta chiusa causa allagamento - Siamo nella zona del Tufello, dove all'alba un guasto alle condutture idriche ha determinato un allagamento sulla strada. Da romatoday.it

Nubifragio a Roma, ecco l'impressionante allagamento di una strada alla Bufalotta - Il violento nubifragio che ha colpito Roma il 14 giugno ha causato allagamenti e disagi in tutta ... Scrive video.corriere.it