Via al rifacimento delle condotte di acqua e gas in via Dandini Gli scavi dopo la festa di San Giovanni

Dopo la suggestiva festa di San Giovanni, via Dandini si trasforma di nuovo: da martedì, Hera e InRete avvieranno lavori fondamentali per il rifacimento delle condotte di acqua e gas. Un intervento strategico che, proseguendo anche su piazza Aguselli, garantirà un centro storico più sicuro e all’avanguardia. La città si prepara a un restyling fondamentale per il suo cuore pulsante!

Da martedì in via Dandini, Hera ed InRete procederanno con un importante intervento di rifacimento delle condotte di acqua e gas, che durante l'estate verrà condotto anche su parte dell'area di piazza Aguselli, con l'obiettivo di rinnovare i sottoservizi di questa porzione di centro storico.

