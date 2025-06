Vi racconto com’è davvero la vita nel carcere di Marassi

Vi racconto come realmente si vive nel carcere di Marassi: celle sovraffollate, muri logori e detenuti senza le cure necessarie, con tempi di emergenza che raggiungono i 50 minuti. Un quadro allarmante che scuote le coscienze, emerso dal recentissimo report di Nessuno Tocchi Caino. È fondamentale fare luce su questa realtà per promuovere cambiamenti concreti e umanitari.

Celle sovraffollate, muri pieni di muffa, detenuti malati senza assistenza adeguata e tempi di attesa fino a 50 minuti per ricevere i soccorsi in caso di emergenza. È il quadro drammatico emerso dal report sulla visita al carcere di Marassi del 7 novembre 2024, effettuata da Nessuno Tocchi Caino.

