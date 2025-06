Vescovo rientro di fortuna dopo la grande paura

Dopo due giorni di angoscia e incertezza, il rientro a casa diventa un momento di sollievo e riflessione. Il vescovo Andrea, protagonista di questa intricata vicenda, ha condiviso con Radio Fly le emozioni di un ritorno forzato, scaturito dalla crisi tra Israele e Iran che ha interrotto il pellegrinaggio dei vescovi toscani in Terra Santa. La paura si stempera, lasciando spazio alla speranza e alla solidarietĂ .

Due giorni di attesa, nell’incertezza. Dopo la fuga da Gerusalemme nel mirino della controffensiva iraniana all’attacco lanciato da Israele. Proprio nell’ultimo giorno del pellegrinaggio dei vescovi toscani in Terra Santa. Ed è il vescovo Andrea ad aggiornare sul rientro in Italia con un messaggio trasmesso da Radio Fly. "La guerra tra Israele e l’Iran ci ha costretto a interrompere il nostro pellegrinaggio in Terra Santa, a lasciare Gerusalemme e a spostarci in Giordania, ad Amman. Qui abbiamo dovuto fermarci alcuni giorni a causa dello spazio areo chiuso sopra i cieli della Giordania e per la situazione difficile che si è venuta a creare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vescovo, rientro di fortuna dopo la grande paura

In questa notizia si parla di: vescovo - rientro - fortuna - paura

Don Lagomarsini: "Preghiamo per la pace". Solo oggi il rientro del vescovo e dei parroci - Stiamo pregando con tutto il cuore per la pace nel mondo e per il sicuro rientro di don Stefano Lagomarsini, vescovo Vaccari e degli altri pellegrini dalla Giordania.

Vescovo, rientro di fortuna dopo la grande paura.

Vescovo, rientro di fortuna dopo la grande paura - Dopo la fuga da Gerusalemme nel mirino della controffensiva iraniana all’attacco lanciato da Israele. Si legge su lanazione.it