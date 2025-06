Vertice G7 | incontro informale tra Meloni Macron e altri leader

Nella serata canadese, alla vigilia del vertice G7 di Kananaskis, leader di spicco come Meloni, Macron e altri si sono incontrati in modo informale. Un momento cruciale per discutere strategie e alleanze, lontano dai riflettori ufficiali. Questo colloquio, svolto nel resort ospitante, apre nuovi scenari di collaborazioni internazionali e promette di influenzare le decisioni che plasmeranno il futuro globale.

Nella serata canadese, alla vigilia dell'apertura ufficiale del vertice del G7 di Kananaskis, a quanto si apprende, si è svolto un lungo e informale colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese, Mark Carney. L'incontro, andato in scena nella notte italiana nel resort che ospita il summit, si è aperto con uno scambio di saluti e qualche battuta tra i leader, e ha rappresentato l'occasione per un primo confronto in vista dell'avvio dei lavori del G7.

