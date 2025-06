Vertenza ArcelorMittal il Vescovo Aiello incontra i lavoratori

In un momento di grande tensione e incertezza, il Vescovo di Avellino, Monsignor Aiello, ha incontrato i lavoratori dell’ArcelorMittal di Luogosano per ascoltare le loro preoccupazioni e offrire supporto. Un gesto di vicinanza che sottolinea l'importanza del dialogo e della solidarietà nel difficile scenario industriale. La speranza è che questa iniziativa possa aprire nuove strade per tutelare il futuro dei lavoratori e della comunità.

Il Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello ha incontrato presso il Polo Giovani una delegazione dei lavoratori dell' ArcelorMittal fabbrica di Luogosano verso la chiusura con annessi 70 licenziamenti «Ognuno fa il proprio mestiere, ma sento di richiamare chi svolge questa mansione, che è quella di rappresentare le persone nei luoghi istituzionali. Sono pronto a incontrare il presidente dell'Unione degli Industriali per affrontare insieme questa emergenza – ha dichiarato il Vescovo –. L a dignità delle persone e il diritto al lavoro devono restare al centro dell'agenda civile ed economica.

