Verso la maturità l' assessora Baredi agli studenti | Non lasciatevi mai definire da un voto

Mentre si avvicina il momento della maturità, l’assessora Baredi invita gli studenti a non lasciarsi definire dai voti, ma a vedere in questo esame un traguardo di crescita personale e di speranza per il futuro. Con un messaggio di incoraggiamento, sottolinea l'importanza del percorso svolto, ringraziando insegnanti e dirigenti per il loro impegno. Ricordate: il valore più grande è quello che portate dentro di voi.

A tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare l'esame di maturità, l'assessora alla Scuola e ai Servizi per l'infanzia Maria Elena Baredi ha rivolto un messaggio di augurio e incoraggiamento sottolineando la centralità della Maturità e l'instancabile lavoro svolto da insegnanti e dirigenti.

