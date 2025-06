Veroli teatro a Castello

Immergiti in un'esperienza culturale senza precedenti a Veroli, dove arte e storia si incontrano in un suggestivo scenario: il Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri. L’Associazione DUECENTO22 - ARTI E SPETTACOLO APS, in collaborazione con il castello, presenta TEATRO A CASTELLO: un evento straordinario che unisce performance teatrali di alto livello a un’atmosfera magica. Preparati a vivere momenti unici nel cuore di una cornice fiabesca, pronta ad incantare e sorprendere ogni spettatore.

L’Associazione DUECENTO22 - ARTI E SPETTACOLO APS, in collaborazione con il Castello Boncompagni Viscogliosi di Isola del Liri, è lieta di presentarvi un evento unico e straordinario: TEATRO A CASTELLO. La direzione artistica della DUECENTO22 - ARTI E SPETTACOLO APS, guidata dalla professionalitĂ . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Veroli, teatro a Castello

In questa notizia si parla di: castello - veroli - teatro - arti

Veroli, teatro a Castello; I Fasti Verolani, un fine settimana speciale in ciociaria.

Castello, teatro e anfiteatro di Lecce: da domani le visite guidate. Due percorsi da 8 e 10 euro - Due percorsi differenti: uno dedicato all’antico maniero, l’altro integrato con Anfiteatro e Teatro ... Scrive quotidianodipuglia.it

Teatro, a Veroli di scena - Sabato a partire dalle 21 e domenica dalle 17, al teatro comunale della città ernica, andrà in scena lo spettacolo “Tu lo conosci Gaber? Come scrive ilmessaggero.it