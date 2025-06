Verbania fermato con 34 grammi di cocaina nascosti nelle parti intime | arrestato un 40enne

A Verbania, un uomo di 40 anni è stato fermato con 34 grammi di cocaina nascosti nelle parti intime. L’arresto, seguito dalla scoperta di bilancino e materiale da confezionamento, evidenzia nuovamente la presenza di attività illecite nel territorio. Questa vicenda invita a riflettere sulle sfide quotidiane nella lotta contro il traffico di droga e sulla necessità di vigilanza costante per proteggere la comunità.

