Prende il via lunedì 16 giugno la venticinquesima edizione della Settimana Musicale di Foiano, un evento imperdibile che trasformerà le piazze del paese in un palcoscenico di emozioni e melodie. Con un ricco cartellone di esibizioni e collaborazioni di rilievo, questa manifestazione celebra oltre vent’anni di passione musicale. Preparatevi a vivere una settimana all’insegna dell’arte e della convivialità, dove ogni sera sarà un’occasione per scoprire nuove sonorità e condividere momenti indimenticabili.

Prende il via lunedì 16 giugno la venticinquesima edizione della Settimana Musicale, il ricco cartellone di esibizioni promosso dalla Filarmonica "P. Mascagni" di Foiano della Chiana con la collaborazione dell'amministrazione comunale, che fino al 22 giugno animerà ogni sera le piazze del paese

Giovedì 26 giugno suona la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri per i 20 anni del Coespu Giovedì 26 giugno, a chiudere la settimana di questo vero e proprio festival della musica in piazza dei Signori, si esibirà la Banda Musicale dell’Arma dei Carabini Vai su Facebook

Venticinquesima edizione della Settimana Musicale di Foiano; Filarmoniche in piazza; In piazza dei Signori arrivano “Viva Verdi 2025”, “Note di luce. La Basilica a lume di candela” e “La Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri”.

